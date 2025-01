Qué es Extreme Accelerationism (X/ACC)

Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Extreme Accelerationism(X/ACC) Sitio web oficial