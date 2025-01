Qué es Evoload (EVLD)

Upgrading transportation through Blockchain We are here to enhance and disrupt the logistical and transportation scene and deliver smart logistics for a greener world. The first F.X. platform in Europe to offer business intelligence solutions that benefit all stakeholders by using blockchain technology to create an unprecedented rewarding workflow.

