Qué es Evire (EVIRE)

Evire is a layer 1 blockchain project designed to support a new era of dApps across various specialized domains, including AI, gaming, RWA and DePIN. By providing native support tailored to these sectors, Evire enables developers to leverage blockchain technology for creating advanced, secure and efficient dApps. Its architecture includes unique frameworks for each domain, integrating essential features like off-chain computation, decentralized storage and specialized smart contract libraries to support the unique needs of different applications.

