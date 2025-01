Qué es Evanesco Network (EVA)

EVA provides a decentralized, flexible, and secure network infrastructure for the encryption ecosystem, which provides an easy-to-use and unified security fortress privacy protocol layer middleware product for multiple chains. In the multi-chain ecology, EVA completes a scalable, high-efficiency, heterogeneous cross-chain privacy asset agreement. As a result, EVA can provide safe, reliable, and efficient network access and encrypted financial services for many ecosystems such as Web3.0 applications, NFT, and DeFi.

