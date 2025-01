Qué es ETHA Lend (ETHA)

The ETHA token is an ERC-20 token, that will give its holder on-chain voting rights for protocol parameters, amendments, upgrades, as well as granting them at a later stage shares of the protocol fees. Furthermore, it can be used to mine additional tokens by providing liquidity..

