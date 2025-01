Qué es Eric the Goldfish (ERIC)

Oh hi im Elon’s fish eric nice to meet you Eric the Goldfish is a meme token, Fun for the community and long-term benefit for holders. We are more than just a token, we created an engaging fishing game that blends the world of blockchain fun. Join us in the pursuit of adventures as we cast our nets together. Eric the Goldfish is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $ERIC is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $ERIC show you the way.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Eric the Goldfish(ERIC) Sitio web oficial