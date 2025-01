Qué es Epics Token (EPCT)

Buidl to Earn. Epics is a decentralized crowdsourcing platform for incentivizing open source software development. Clients can set up a GitHub issue as a Quest (Smart Contract). Developers can receive token prizes by solving GitHub issues (Quests). This ecosystem makes developers focus on problems in their expertise. Also, clients will be able to solve more advanced problems. The more token prizes, the more attention to be solved issues. As a result, open source software grows faster in quality. Epics solves resource imbalances in software development.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!