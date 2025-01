Qué es EPICBOTS (EPIC)

EPICBOTS is a suite of AI infused Telegram Bots designed to bring Market Intelligence, Fun and Engagement Tools to 10,000's of Web3 communities. The EPICBOTS cover 2 main categories; Engagement Bots and Banger Bots. Banger Bots are laden with features that enhance the crypto experience for all user groups. Engagement Bots are specifically designed for community fun and engagement.

