Qué es Epic Ballad Coin (EBC)

Epic Ballad showcases a revolutionary mobile game that elevates the fusion of real-time strategy and idle card gameplay to new heights. Moreover, by incorporating blockchain technology, it has created a novel gaming economic model. The innovation of Epic Ballad lies in its "play-to-earn" model, which, through the introduction of NFT heroes and game tokens, allows players to gain actual economic benefits while enjoying the game. By participating in various in-game activities, players can not only enjoy the fun of the game but also earn EBC, the cryptocurrency issued by Epic Ballad.

