Qué es Emerging Assets Group (EAG)

Revolutionizing the trading of commodities and alternative hard assets Through cutting-edge blockchain technology, EAG's focus is on trading, product development, and the tokenization of limited resources. Emerging Assets Group serves to connect the two disparate communities of Wall Street and Blockchain together by merging their strengths for mutual benefit. Through cutting-edge blockchain technology, EAG’s focus is on trading, product development and the tokenization of precious resources

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!