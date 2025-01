Qué es ELLERIUM (ELM)

ELLERIUM is a rare natural resource found within the world of Elleria, said to be the crystallized blessing of the Goddess, and is used as the main currency throughout the whole metaverse. $ELM can be used to summon heroes. Within the game, $ELM is used to strengthen heroes and create blessed equipment, allowing for player progression.

