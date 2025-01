Qué es Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Staked deUSD (sdeUSD) is the staked, yield-bearing version of deUSD. deUSD is DeFi’s only dollar serving as the rails for institutional assets to natively enter DeFi. Used exclusively by Securitize, it is the default currency bringing on-chain composability for BlackRock, Hamilton Lane, and others. sdeUSD is natively yield bearing, earning from a mixture of treasuries and funding yield. sdeUSD and deUSD are key components of the Elixir ecosystem and will serve as preferred collateral for orderbook exchanges.

Recurso Elixir Staked deUSD(SDEUSD) Sitio web oficial