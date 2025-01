Qué es DxChain (DX)

DxChain is the world’s first decentralized big data and machine learning network powered by a computing-centric blockchain. In other words, DxChain is a public chain, aims to design a platform to solve computation of big data in a decentralized environment. For simplicity, we could use DxChain to store and trade big data, so as to make data more valuable with the computation.

