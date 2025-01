Qué es Duckie Land Multi Metaverse (MMETA)

Duckie Land is a multiplatform multiplayer online game that runs on the blockchain, and each Duckie is a non-fungible token or NFT. Millions of people can participate in the NFT world and earn reward tokens through skillful gameplay and contribution to the ecosystem. Duckie Land gives gamers ownership of in-game assets and allows them to increase their value by actively playing the game. By participating in the in-game economy, players will receive rewards and create more value for other players and the ecosystem. The rewards for these digital assets are cryptocurrencies and in-game resources that are tokenized on the blockchain, which could become a new revenue stream for many people.

Recurso Duckie Land Multi Metaverse(MMETA) Sitio web oficial