Qué es Duck In A Truck (DIAT)

Duck In A Truck is the coolest ducking token in the known teslaverse. Duck in a Truck was launched on the Solana blockchain to celebrate the coolest animal and the coolest vehicle known to man, both loved by the Big Duck ( Duck ) Elon Musk. Duck in a Truck was constructed with one goal in mind, to unite all the meme tokens under one cool banner. You've seen dog season, cat season, it's now time for birds driving cool cars season.

