Qué es Dragon Licat (LICAT)

National Chinese Cat. Dragon Licat emerges as most loyal and intelligent cat breed, adopted as a chinese national Cat and now it pledged to lead crypto adoption in China. The Dragon Li cat is known for its very playful and inquisitive nature. Dragon is a potent symbol in Chinese folklore, standing for power and good luck.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Dragon Licat(LICAT) Sitio web oficial