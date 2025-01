Qué es DLP Duck (DUCK)

The Duck Liquidity Pool is a DuckDAO DeFi Market Maker protocol that will provide an opportunity for yield farmers to take advantage of the new opportunities with real skin in the game. At the very core of the DLP is the “One-Sided Token Burn” (Unilateral burn) which is counterintuitive at first, because it burns 50% of the earned rewards.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso DLP Duck(DUCK) Sitio web oficial