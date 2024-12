Qué es Dimecoin (DIME)

Dimecoin is a digital payment solution built on speed and security which makes it ideal for micro-transactions. It can be utilized online or in-store through our open source network which is supported by users worldwide. Using the PoW (Proof-of-Work) protocol and the Quark algorithm, means Dimecoin is minable with ASIC.

