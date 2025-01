Qué es Digital Bank of Africa (DBA)

DafriBank Digital LTD is a fully-fledged bank duly licensed and regulated by the Central Bank of Comoros Island and a member of Mwali International Monetary Service Authority of Comoros Island. DafriBank became the first bank in Africa to openly support crypto technology by issuing its market share through DBA crypto currency. The bank recently backed a start-up crypto asset solution DafriXchange Pro.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Digital Bank of Africa(DBA) Sitio web oficial