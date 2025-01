Qué es DexToro Pro (DTORO)

DexToro is a decentralized derivatives trading platform offering leveraged perpetual futures trading on Optimism powered by the Synthetix protocol and Ethereum. Gain exposure to a variety of on-chain and real-world assets while having access to advanced trading functionality through the proprietary DexToro Smart Wallet. DexToro offers the same performance and features of traditional cryptocurrency exchanges, including advanced order types, but with the addition of supporting Forex & Stocks, all while remaining completely trustless and self-custodial powered by smart contracts.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!