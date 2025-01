Qué es Depicted (DPT)

Depicted is an innovative web3 RWA hybrid e-commerce platform that aims to revolutionize the online marketplace by combining mobile 3D scanning technology, artificial intelligence, and blockchain-based asset tokenization and 3D asset creation. Depicted is at the forefront of 3D technology integration, offering a comprehensive suite of mobiile 3D Scanning and Generative AI tools that revolutionize e-commerce and digital asset creation.

Recurso Depicted(DPT) Sitio web oficial