Qué es DeHealth (DHLT)

DeHealth is a brand and international group of companies with HQ in the UK and research centers in Israel, USA and New Zealand. The company was established by Ukrainian and Israeli founders. DHLT Network makes health data profitable and lifesaving with the worldwide AI & Medical Data-Based DeHealth App and Web 3.0 ecosystem. Users are able to share, manage, and monetize their data directly on the dApp. Transactions within the dApp are completed using our DHLT token, supporting their health while selling their anonymized data.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso DeHealth(DHLT) Sitio web oficial