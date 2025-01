Qué es Degen Cet (CET)

With the original developer stepping away and leaving the project and its social media behind, the degen cet community has rallied to take control. This initiative marks the first-ever community takeover on Degen Chain, aiming to push the project towards a new era of promise and collaboration.

