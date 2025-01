Qué es DEFY (DEFY)

DEFY is the utility token of DEFY, a play-to-earn NFT Blockchain mobile game. DEFY immerses players in a metaverse that bridges the virtual and physical worlds, fusing hyper casual code breaking gameplay, learn-to-earn elements and real world exploration with AR adventures.

Recurso DEFY(DEFY) Libro blanco