Qué es DEFLI (FLI)

DeFli Networks provide cutting edge, passive radar based drone detection equipment to governments and businesses around the world. Through the use of NFT's we offer investors remote ownership of a specific device under a specific contract. Owners earn a direct share of contract revenue paid either in stablecoin or the FLI token. DeFli have coined this as "Crypto Funded Infrastructure" or "CFI" and consider it to be a "reverse DePIN" whereby the end-users are acquired before the network hardware is deployed.

