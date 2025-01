Qué es Defi Shopping Stake (DSS)

DSS is a Defi-oriented enhancement of the Loyalty program system which each wallet address used for payment will automatically be used for bonus recognition after each order is completed. The customer's rewards points will be recognized with the smart contract and available for Spending at any time.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Defi Shopping Stake(DSS) Sitio web oficial