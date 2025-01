Qué es Dede (DEDE)

What is the project about? Dede and Pepe, childhood friends from Ohio, grew apart when Pepe excluded Dede from his cryptocurrency venture. Feeling betrayed, Dede seeks revenge by creating a fair coin to surpass Pepe's success and benefit the people. What makes your project unique? A completely fair meme coin without shady blacklisting and is an original meme to become a Pepe coin killer History of your project. Dede and Pepe, childhood friends from Ohio, grew apart when Pepe excluded Dede from his cryptocurrency venture. Feeling betrayed, Dede seeks revenge by creating a fair coin to surpass Pepe's success and benefit the people. What’s next for your project? CEX listings, partnerships, marketing What can your token be used for? Meme coin

