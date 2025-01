Qué es DDAO Hunters (DDAO)

"DeFi Hunters DAO powered by Pro Blockchain Media and nftindex.tech. It is built on six pillars: - Fund - NFT & META Fund - Game Guild - Yield Farming Fund - Accelerator Program - Academy The investment fund is DAO's primary area of focus. The goal is to invest in projects in the early stage (seed and private rounds). DDAO is the native utility token of the DeFi Hunters is a DAO used to access private Discord channels and as a fee for participation in all DAO investments."

