Qué es DarkCrypto Share (SKY)

DarkCrypto Shares (SKY) are one of the ways to measure the value of the DarkCrypto Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DARK close to peg. During epoch expansions the protocol mints DARK and distributes it proportionally to all SKY holders who have staked their tokens in the boardroom. SKY holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the DarkCrypto finance ecosystem.

