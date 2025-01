Qué es Crypto Holding Frank (CHFT)

CHFT is the world’s most stable currency which value is equal with Swiss Franc. Because Swiss Franc is the only money in the world which doesn’t effect by economical waves. CHFT is a stable coin created by Crypto Holding. Every CHFT coin is fixed at value of 1 Swiss franc. It can be used as a secure waiting port when trading on the stock exchange, and the users's assets are not affected by the value change in more volatile FIAT currencies.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Crypto Holding Frank(CHFT) Sitio web oficial