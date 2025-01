Qué es Core Stake Token (CST)

ABOUT CORE STAKE Core Stake is an integrated platform on the Core Network where you can stake $CORE with 170% APY over a period of 2 years. Staking $CORE demonstrates a proactive dedication to the mission of the Core DAO by participating in the staking process within the Core network. Core Stake follows a new type of liquid staking model. When you stake $CORE with Core Stake, you also receive additional $CST tokens which is issued exclusively by Core Stake team as a bonus. The value of $CST will increase over time as the value of $CORE increases.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Core Stake Token(CST) Sitio web oficial