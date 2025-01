Qué es Cool (COOL)

Cool is a meme coin that's main focus is putting one of the most commonly used words on the blockchain. Cool is a community of Solana degens that love to create their own memes & content. Cool also has a team of admins that are committed to keeping an active and engaged community. Cool will also become a highly sought after NFT project. There is an active team of artists and web developers that will help legitimize this project.

