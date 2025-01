Qué es Cogent SOL (CGNTSOL)

cgntSOL is a tokenized representation of a stake account delegated to the Cogent Crypto validator. It uses the audited spl stakepool program (https://spl.solana.com/stake-pool) to implement this representation. After each epoch, cgntSOL’s underlying stake accounts increase in value and subsequently the amount of SOL each cgntSOL represents increases. With tokenized stake accounts, e.g. cgntSOL, you can use almost any Solana program while holding onto an asset that is increasing value relative to SOL.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!