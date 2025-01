Qué es CheCoin (CHECOIN)

CheChoin is a reflection token inspired by the legend of Ernest “Che” Chevara. The idea behind the project is to create a token to give back to the people (in this case to the holders). $CheCoin offers an innovative protocol in its contract : Rewards paid in BNB. Thanks to the auto-claim feature, you just have to hold $CheCoin to receive every hour BNB dividends. Hold $CheCoin and get paid on every transaction.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso CheCoin(CHECOIN) Sitio web oficial