Qué es CHADY (CHADY)

Chady is a memetoken that is created by Brazilian scriptwriter. It's a meme token that have huge goals and wanna make huge difference in crypto page. The Chad of solana. Chady is a degen obsessed with his hair. He is fearless. In fact fear is afraid of him. Token is all about community because they are those who makes a project whole. We wanna create a safe place for them and show them that they can trust us.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso CHADY(CHADY) Sitio web oficial