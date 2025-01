Qué es BundL (BUNDL)

BundL is a Solana-based platform revolutionizing crypto launches through its bundling technology and NFT integration capture the upside potential of projects without the catastrophic risks often associated with early-stage investments. NFT and BUndler tech Stable growth: Market maker manages sells, ensuring chart stability and preventing dumps. Risk Management: Bundle buys in first block, protecting initials. Deflationary Model: Burn $BUNDL for NFTs, reducing circulating supply and increasing scarcity.

Recurso BundL(BUNDL) Sitio web oficial