Qué es BULLIEVE (BULLIEVE)

$BULLIEVE is more than a meme; it's a movement for those who believe in crypto. As a unique community takeover (CTO) project, $BULLIEVE is fully owned and managed by its community, with no central team or rigid roadmap. It's fueled by collective belief and creativity, empowering members to drive innovation together. Join this growing community, where your voice matters, and be part of something bigger—a movement driven by unity and trust.

