Qué es Brightpool Finance BRIX (BRIX)

$BRIX price rises when Ethereum prices jump around. Think of it as the crypto VIX, like Wall Street's volatility gauge, letting you profit from market swings.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!