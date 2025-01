Qué es BRC20X (BRCX)

BRC20X introduces essential tools and services on the BRC-20 blockchain, focusing on helping and improving the Bitcoin user's journey. Our platform is user-friendly and ensures complete security in digital transactions.BRC20X is a complete ecosystem designed to improve your crypto journey in BRC-20 blockchain and beyond. From the user-focused X Wallet and the versatile X CrossChain Bridge to the convenience of X Debit Cards and lucrative Staking opportunities, along with the potential for Token Revenue, each utility is crafted to provide you a smooth and complete crypto experience.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!