Qué es BounceBit BTC (BBTC)

BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.

