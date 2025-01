Qué es Book Of Bitcoin (BOOB)

Building on the Ethereum blockchain, $BOOB brings forth smart contract technology to ensure security, enhance transaction speeds, and introduce cutting-edge features that embody Bitcoin’s pioneering spirit in the crypto world. This initiative celebrates Bitcoin’s legacy while striving to lead advancements in digital assets.

