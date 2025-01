Qué es Bonk of America (BONKFA)

Bonk of America's ATM Bot on Telegram gives Solana devs brand-new ways to reward holders including automated AI-powered raid rewards in any community's native token. The ATM Bot provably helps increase social media activity, boosts holder stickiness, and incentivizes engagement across many communities.

