Qué es Bomb Shelter Inu (BOOM)

Bomb Shelter Inu is building the world’s first community bunker funded through lootbox lotto games in partnership with top Twitch & Kick gambling steamers, AI animation PPVs in partnership with DeHub and NFT apparel in partnership with one of the biggest high street retailers in the UK, Footasylum.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!