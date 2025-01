Qué es BloxSIM (BSIM)

Welcome to the future of telecommunications, where decentralization meets mobile connectivity. Bloxsim aims to redefine how eSIMs are bought, activated, and managed by leveraging the power of blockchain technology. Built on the Ethereum network, our platform allows users to seamlessly purchase and activate eSIMs, all while benefiting from the transparency, security, and automation that decentralized systems offer.

