Qué es Bloop Furpal (BLOOP)

Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!

Recurso Bloop Furpal(BLOOP) Sitio web oficial