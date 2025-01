Qué es Blacktail AI (BLACK)

Blacktail AI is a generative AI platform that integrates multiple AI capabilities into a unified interface, including image generation, chat assistance, music generation, and video creation. The platform provides infrastructure for AI model training, deployment, and monetization through a decentralized approach. It utilizes Custom Pods for model customization and implements a credit-based usage system with blockchain integration.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!