Qué es BitStarters (BITS)

BitStarters is a fully decentralized multichain protocol for launching innovative web3 projects. With BitStarters, decentralized projects can raise capital, build fast, connect with community of web3 enthusiasts, and receive long-term operational, strategic, and technical support. Users of the platform will gain early access to top projects building on dominant and emerging blockchains. BitStarters is a fully decentralized multichain protocol for launching innovative web3 projects. With BitStarters, decentralized projects can raise capital, build fast, connect with community of web3 enthusiasts, and receive long-term operational, strategic, and technical support. Users of the platform will gain early access to top projects building on dominant and emerging blockchains.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!