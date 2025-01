Qué es BitOrbit (BITORB)

Building a loyal base of fanatic followers is difficult, but monetizing your content shouldn't be. We built Bitorbit for those influencers who want to generate more revenue from their content. We built Bitorbit for those influencers who value their privacy and for those who want to eliminate the middlemen and gatekeepers. Most importantly we built Bitorbit for those influencers who want it all without having to sacrifice one aspect for another.

