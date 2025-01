Qué es BitcoinSoV (BSOV)

BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.

