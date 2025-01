Qué es Belifex (BEFX)

BELIFEX blockchain is a blockchain database that supports and encourages community building and social interaction. BELIFEX blockchain creates a platform for mass adoption which combines all concepts from social media, advertisement and artificial intelligence. BELIFEX is also building a platform that allows all tokens that are Ethereum based to be traded. The Decentralized Exchange platform is a 0% tradingfee based on the Ethereum blockchain with no additional deposit and withdrawal necessary, nor any need for a signup.

